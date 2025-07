Selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio - Divulgação / MetrôRio

Publicado 24/07/2025 10:13

O prazo de inscrições para o Programa de Estágio 2025 do MetrôRio termina neste domingo (27). O processo irá selecionar estudantes a partir de 18 anos, para cursos de nível superior e técnico. Os interessados podem se inscrever pelo site.

As vagas para o Ensino Técnico são voltadas a alunos a partir do 1º período dos cursos técnicos em Informática, Telecomunicações, Mecatrônica, Mecânica, Eletrotécnica ou Eletrônica.

Já para o Ensino Superior, as oportunidades são destinadas a estudantes do 4º período de Publicidade e Propaganda, Comunicação, Design, Administração, Psicologia, Pedagogia, Economia, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção.

Para os candidatos do Ensino Técnico, é necessário estar fazendo um curso técnico profissionalizante com previsão de formatura até 2026, ou ter horas de estágio a cumprir. No caso do Ensino Superior, as vagas são para quem concluirá o curso até dezembro de 2027.

Os selecionados atuarão no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio. O estágio tem carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição, cesta de Natal, vale-transporte, estacionamento, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub, entre outros.