Há oportunidades de emprego para a função de inspetor de soldaDyego Tessinari/Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:34 | Atualizado 23/09/2025 13:35

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, promove na quinta, 25, e sexta-feira, 26, entre 9h e 16h30, um mutirão de empregos na Base de Manutenção e Serviços Offshore (MSO), em Macaé. Serão distribuídas 100 senhas em cada dia para entrega de currículos e para participar do processo seletivo para 100 posições em aberto. Os candidatos participarão de entrevistas com o departamento de Recursos Humanos e, se necessário, haverá entrevistas técnicas.



A empresa ressalta que é importante o candidato trazer documento pessoal e certificados em dia. A companhia está com vagas abertas para os seguintes cargos, que necessitam experiência prévia em CLT:



- Caldeireiro Nível 4/7 Offshore;

- Caldeireiro Escalador NI 4.0 Offshore;

- Caldeireiro Industrial 1 Offshore;

- Delineador de Caldeiraria 2 Offshore;

- Delineador de Caldeiraria 2 Onshore;

- Eletricista de Força e Controle Escalador NI 2 Offshore;

- Inspetor de Solda Nível 1 Offshore;

- Soldador/TIG/ER/RT/CU-NI 4 Onshore;

- Supervisor de Caldeiraria Inspetor de Solda Escalador NI 1 Offshore;

- Supervisor Inspetor de Pintura Escalador NI 1 Offshore;

- Supervisor de Andaime NI 2 Offshore;

- Soldador TIG/ER/RT/CU-NI Escalador NI 6 Offshore

- Inspetor de Solda LP/PM Escalador NI 2 Offshore;

- Supervisor N 3/2 Offshore.



Documentos necessários



- Certificado de formação na área específica;

- Cópia da carteira de trabalho (todas as páginas preenchidas) ou CTPS Digital;

- Certificado de qualificação na área específica.



Serviço



Base Ocyan Macaé: Rua Cirene Henrique Paes, S/N, km 167, Lagoa de Imboassica, Macaé.



Horário: 9h às 16h30.