Vagas de emprego são para contratos em regime CLT, PJ e temporário - Reprodução

Publicado 23/09/2025 12:29

O Estado do Rio de Janeiro concentra mais de mil vagas abertas para profissionais da contabilidade através da plataforma Catho. As ofertas contemplam cargos como contador, analista contábil/fiscal, assistente contábil, técnico em contabilidade e posições de liderança na área.

Os interessados podem se candidatar gratuitamente pelo site ou aplicativo da Catho, usando filtros por tipo de contrato (CLT, PJ e Temporário), faixa salarial, localidade (municípios da capital ou região metropolitana) e modelo de trabalho (presencial, híbrido e remoto).

Muitas oportunidades ainda oferecem pacotes de benefícios com vale transporte, vale refeição, assistência médica e/ou outras vantagens compatíveis com o mercado — a depender do cargo e empresa contratante.