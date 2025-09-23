Vagas de emprego são para contratos em regime CLT, PJ e temporárioReprodução
Catho tem mais de mil vagas para a área de contabilidade no Rio
Oportunidades contemplam cargos como contador, analista, assistente, técnico e posições de liderança
Shopee abre mais de 300 vagas no Rio para temporada de fim de ano
Contratações visam atender ao aumento da demanda em datas como a Black Friday e o Natal
MetrôRio recebe mutirão do CIEE com 2,4 mil vagas de estágio e aprendizagem
Ação é gratuita e acontece nesta quarta e quinta (24 e 25), das 9h às 16h
Empresa do setor de óleo e gás oferece mais de 100 vagas de emprego
Mutirão de oportunidades para diversos cargos acontece quinta e sexta-feira
Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça
Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento
Rio começa a semana com quase 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
