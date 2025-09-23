Serão disponibilizadas 2.404 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro - Divulgação/CIEE

Publicado 23/09/2025 18:40 | Atualizado 23/09/2025 18:42

O MetrôRio, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Rio), realiza um mutirão de cadastro de estudantes para oportunidades de estágio e aprendizagem nesta quarta e quinta-feira (24 e 25), na estação Maracanã, das 9h às 16h.

Serão disponibilizadas 2.404 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 1.583 para estágio e 821 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, serão 1.432 oportunidades, sendo 950 de estágio e 482 de aprendizagem.



As principais áreas com vagas de estágio são: Administração, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.