Shopee abre mais de 300 vagas no Rio para temporada de fim de ano - Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:49 | Atualizado 23/09/2025 18:54

link 1 ou link 2. A Shopee anunciou a abertura de 327 vagas temporárias no Rio de Janeiro para reforçar suas operações logísticas durante a temporada de compras de fim de ano. No total, são mais de 10 mil oportunidades em todo o Brasil, distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal. Os interessados podem se inscrever pelos seguintes canais:ou

As contratações visam atender ao aumento da demanda em datas como a Black Friday e o Natal. Entre os requisitos para as vagas logísticas estão ensino fundamental completo, disponibilidade para diferentes turnos e perfil comprometido. Experiência prévia na função será considerada um diferencial.

As oportunidades no Rio fazem parte de um pacote maior, que inclui mais de 6,8 mil vagas em São Paulo, 964 em Minas Gerais, 410 em Santa Catarina e outras centenas em estados como Paraná (246), Goiás (119) e Espírito Santo (117).

Além das posições temporárias em logística, há também vagas para áreas corporativas nos escritórios em São Paulo.

A empresa mantém ainda inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, voltado a jovens de 18 a 21 anos que concluíram ou estão cursando o ensino médio. As oportunidades estão disponíveis em diversas cidades do país.