A maioria das vagas oferecidas pela Americanas é para a função de operador de loja - Divulgação

A maioria das vagas oferecidas pela Americanas é para a função de operador de lojaDivulgação

Publicado 25/09/2025 12:34

A Americanas anunciou a abertura de mais de 935 vagas temporárias e efetivas. As oportunidades temporárias têm como foco o reforço da operação de varejo no último trimestre do ano, com aumento esperado de volume de venda no segmento. Do total destas vagas, 869 são para o cargo de operador de loja, e outras 66 estão disponíveis para o Centro de Distribuição da companhia, em Seropédica, nos cargos de operador logístico, fiscal, assistente e motorista. As oportunidades buscam reforçar o atendimento aos clientes na Black Friday e nas festas de fim de ano.



As vagas para operador de loja não exigem experiência anterior, ampliando as chances de ingresso no mercado formal. “É uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar. A Americanas valoriza o crescimento conjunto e investe no desenvolvimento dos colaboradores desde o primeiro dia”, afirma Eduardo Noronha, vice-presidente de Gente & Gestão da varejista.



- Operador de loja

Requisitos: ensino médio completo, boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe.

Locais: vagas distribuídas nas lojas espalhadas pelo Estado.



- Operador Logístico I e II, Fiscal, Assistente e Motorista (centro de distribuição)

Requisitos: Ensino médio completo é exigido para todos os cargos. Experiência prévia é necessária apenas para as funções de Operador Logístico II — que deve possuir habilitação para operar empilhadeira — e Motorista, com CNH nas categorias C, D ou E.

Local: Seropédica.

Seleção e benefícios

A seleção será realizada de forma on-line (inscrições) e presencial (entrevistas). Após a contratação, os temporários passarão por treinamentos e integração conduzidos por equipes experientes. Os contratados terão salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou refeição no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa.



Colaboradores que forem efetivados terão direito também a plano de saúde, plano odontológico e descontos em compras nas lojas da rede.