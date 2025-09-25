Projeto oferece 200 vagas para os cursos - Divulgação

Publicado 25/09/2025 12:03

O projeto A Arte Gerando Renda está com inscrições abertas até 8 de outubro para os cursos gratuitos de maquiagens social e artística, decoração e alongamento de unhas, tranças e turbantes, artesanato e fantasias e adereços. São oferecidas 200 oportunidades. As oficinas buscam qualificar jovens e adultos para trabalho nos mercados da estética, carnaval e artes cênicas. As aulas são realizadas nos bairros do Caju e Água Santa.

Para se matricular, basta ter mais de 15 anos e apresentar xerox da identidade e CPF. Os cursos têm duração de 10 semanas. Ao final das aulas, todos que tiverem pelo menos 70% de presença receberão certificado.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h nos espaços onde ocorrerão as oficinas. No Caju, o endereço é Rua General Sampaio 74. Já em Água Santa, os interessados devem se dirigir à Rua Torres de Oliveira 436, no Várzea Country Clube. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 21 2236-4129.

