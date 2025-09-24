Lançamento do programa reuniu gestores de cultura de dezenas de municípios do Estado - Salamonde/Divulgação

Lançamento do programa reuniu gestores de cultura de dezenas de municípios do EstadoSalamonde/Divulgação

Publicado 24/09/2025 15:29

Oferecer uma jornada de capacitação e desenvolvimento profissional a mais de cinco mil empreendedores e organizações da cultura e economia criativa do Estado do Rio ao longo de 12 meses. Esta é a proposta do projeto “Caminhos Criativos”, que contará com investimento de R$ 2,9 milhões e vai oferecer mentorias individuais, capacitações, workshops, palestras e rodas de conversa que, somadas, resultarão em 800 horas de formação.

A cerimônia de lançamento aconteceu nesta terça-feira, 23, na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro, com a participação da secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, e gestores de cultura de dezenas de municípios do Estado.

A metodologia e implementação do “Caminhos Criativos” será feita pelo Instituto Futuros e tem realização do governo federal, Ministério da Cultura e a secretaria, através da Política Nacional Aldir Blanc.

“O papel do Instituto Futuros é o de apoiar estas lideranças para que seus empreendimentos se tornem sustentáveis e sejam capazes de gerar impacto social e cultural. Por meio de ciclos de aceleração, mentorias e formações, buscamos fortalecer o ecossistema da economia criativa, que representa mais de 3% do PIB nacional e gera milhões de empregos no País", ressalta Carla Uller, gerente executiva de Programas, Projetos e Comunicação do Instituto Futuros.

As ações do “Caminhos Criativos” propõem impactar a cadeia da economia criativa fluminense por meio de duas frentes, que visam a incentivar o potencial empreendedor através de capacitação técnica, ampliação de relacionamentos e conexão com agentes de outros mercados.

No dia 7 de outubro será lançado um edital público que selecionará 30 iniciativas do estado para um ciclo de aceleração com duração de cinco meses, de janeiro a maio de 2026. Para preparar os proponentes e orientar sobre como participar do processo seletivo, agentes do Instituto e da secretaria percorrerão todas as regiões fluminenses para um eixo de ações formativas, abertas a empreendedores da cultura em geral.

Elas consistem em 11 capacitações gratuitas sobre gerenciamento de projetos culturais, sendo dez presenciais — uma em cada cidade — e uma on-line; seis workshops temáticos, sobre conteúdos como gestão financeira, estruturação e apresentação de pitch e comunicação; três palestras, que abordarão temas como diversidade, acessibilidade e meio ambiente; e três rodas de conversa com a participação de agentes culturais, visando o compartilhamento de experiências e construção de redes.

A primeira capacitação aberta ao público será realizada no dia 7 de outubro, de 13h30 a 17h30, no auditório da Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, 1261.

Já a segunda etapa, após o ciclo de capacitações, em novembro, consiste na seleção de 30 iniciativas inscritas no edital. Os projetos ganhadores participarão de um ciclo com atividades como: mentorias quinzenais online e individualizadas; encontros virtuais de conexão entre os acelerados, visando à construção de redes; seis workshops com temas como Marketing Digital e Gestão e uma banca de pitch final, que avaliará critérios como inovação, viabilidade e impacto do projeto.

Ao final, as três iniciativas mais bem avaliadas serão premiadas com um intercâmbio cultural para outras cidades brasileiras, estimulando a troca de experiências e a formação de redes entre agentes culturais de diferentes regiões e expressões culturais. Os destinos serão decididos levando em consideração o perfil de cada iniciativa premiada e as possíveis conexões.

