Inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internetRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 24/09/2025 13:59

A Iguá, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 15 vagas de emprego. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de formação — médio, técnico e superior —, com destaque para vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD), além de posições para jovens aprendizes.



A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso a rede de descontos, entre outros. Veja a distribuição das vagas:



Rio de Janeiro



- Analista de Engenharia Sênior (Projetos)



- Analista de Negócio e Gestão Sênior



- Analista de Suporte Técnico Júnior



- Assistente Administrativo



- Assistente Administrativo (Vaga Afirmativa PCD)



- Auxiliar de Eletromecânica



Banco de Talentos



- Coordenador de Engenharia – Gestão de Obras



- Engenheiro de Capex – Projeto



- Gerente de FP&A



- Jovem Aprendiz (duas vagas)



- Operador de Sistema de Tratamento de Esgoto



- Soldador



Miguel Pereira



- Analista de Recursos Humanos Júnior (Business Partner).