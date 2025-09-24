Inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internetRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Iguá, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 15 vagas de emprego. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de formação — médio, técnico e superior —, com destaque para vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD), além de posições para jovens aprendizes.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso a rede de descontos, entre outros. Veja a distribuição das vagas:

Rio de Janeiro

- Analista de Engenharia Sênior (Projetos)

- Analista de Negócio e Gestão Sênior

- Analista de Suporte Técnico Júnior

- Assistente Administrativo

- Assistente Administrativo (Vaga Afirmativa PCD)

- Auxiliar de Eletromecânica

Banco de Talentos 

- Coordenador de Engenharia – Gestão de Obras

- Engenheiro de Capex – Projeto

- Gerente de FP&A

- Jovem Aprendiz (duas vagas)

- Operador de Sistema de Tratamento de Esgoto

- Soldador

Miguel Pereira

- Analista de Recursos Humanos Júnior (Business Partner).
As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy.