Inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internetRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro
A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida e acesso a rede de descontos, entre outros. Veja a distribuição das vagas:
Rio de Janeiro
- Analista de Engenharia Sênior (Projetos)
- Analista de Negócio e Gestão Sênior
- Analista de Suporte Técnico Júnior
- Assistente Administrativo
- Assistente Administrativo (Vaga Afirmativa PCD)
- Auxiliar de Eletromecânica
Banco de Talentos
- Coordenador de Engenharia – Gestão de Obras
- Engenheiro de Capex – Projeto
- Gerente de FP&A
- Jovem Aprendiz (duas vagas)
- Operador de Sistema de Tratamento de Esgoto
- Soldador
Miguel Pereira
- Analista de Recursos Humanos Júnior (Business Partner).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.