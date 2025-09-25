Para se cadastrar no Trabalha Rio, é necessário apresentar identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo - Divulgação

Publicado 25/09/2025 11:12

A van do Trabalha Rio estará na próxima semana em três comunidades para realizar cadastramento de currículos e encaminhamento para vagas de emprego. A equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) fará atendimento em Guadalupe, Guaratiba e Higienópolis.

Na terça-feira, 30, o atendimento será feito na Rua Operária 111, em Guadalupe, atendendo moradores da Comunidade do Muquiço. Na quinta, 2, será a vez de Guaratiba receber a ação, no Centro Social Projeto Esperança e Vida, localizado na Estrada da Magarça 3.982. Já no sábado, 4, a equipe da SMTE chega ao Polo Gastronômico de Higienópolis, na Rua Tenente Abel Cunha 7, garantindo o serviço também aos moradores da Zona Norte.

O atendimento em todos os locais será realizado das 10h às 14h. Para se cadastrar no banco de oportunidades da SMTE, é necessário apresentar identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo.

Quem não puder comparecer às ações itinerantes pode se inscrever pela internet . Também é possível fazer o cadastro presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, localizados nos bairros Centro, Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca.