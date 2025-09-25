Atendimento será feito com horário agendado via QRCode, disponível na página da Receita Federal e nas unidades - Divulgação

Publicado 25/09/2025 17:54

Você é Microempreendedor Individual (MEI) e tem dúvidas sobre obrigações fiscais, emissão de guias ou declarações? O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Centro Universitário IBMR oferece atendimento gratuito e aberto à comunidade neste segundo semestre de 2025, com foco exclusivo no suporte a MEIs. Os atendimentos começam nesta sexta-feira, 26, na unidade IBMR Barra, das 15h às 17h30. Já na unidade Botafogo, o serviço estará disponível a partir de terça-feira, 30, das 16h às 17h30.

Conforme orienta o professor no curso de Ciências Contábeis do IBMR e responsável pelo NAF, Wagner Fernandes dos Santos, o atendimento será feito com horário agendado via QRCode, disponível na página da Receita Federal e nas unidades.

Os atendimentos são realizados por alunos dos cursos de graduação do IBMR, supervisionados por professores capacitados em parceria com a Receita Federal.



Atendimento

A partir desta sexta, 26 — Avenida das Américas, 2603, das 15h às 17h30;

A partir de terça, 30 — Praia de Botafogo, 158), das 16h às 17h30;