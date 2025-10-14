Oficinas gratuitas acontecerão no campus Tijuca da UVA - Fernando Souza/UVA

Publicado 14/10/2025 15:17

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) realiza na segunda-feira, 20, das 14h às 18h, uma série de oficinas interativas gratuitas de educação climática, saúde e meio ambiente no campus Tijuca. As atividades integram a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e do Circuito Urbano do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), que promove eventos e debates sobre desenvolvimento urbano sustentável em diversas cidades brasileiras durante o mês de outubro.

Serão oferecidas 12 oficinas como Jogos Digitais para Educação Climática; Monitoramento Ambiental de Baixo Custo; Reciclagem e Mudanças do Clima; Primeiros Socorros; e Desocupação em Caso de Chuvas Intensas. As práticas abordam ações contra as mudanças do clima (ODS 13) em prol de cidades sustentáveis (ODS 11) propondo uma abordagem que contribua para reduzir as desigualdades sociais (ODS 10).

Organizado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e Pedagógica (NITeP) da UVA, em parceria com o Mestrado Profissional em Ciências do Meio Ambiente da instituição e o projeto "Que Chuva é Essa?", o evento reforça o papel da universidade na produção de conhecimento aplicado e inclusivo, contribuindo para políticas públicas, práticas educativas e soluções inovadoras de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.