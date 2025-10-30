Hotel Sesc Paraty inicia operações em dezembro e oferece oportunidades de emprego - Divulgação

Publicado 30/10/2025 09:37





As vagas são para atendente de recepção de hotel, bombeiro hidráulico, assistente de rotinas administrativas, camareira (o), auxiliar de cozinha, eletricista e guardião operador de piscina. O Sesc RJ abriu vagas de emprego para o Hotel Sesc Paraty, na Costa Verde do Rio, cuja inauguração está prevista para dezembro deste ano. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental e médio, com atuação em diferentes áreas da unidade. Os interessados devem se inscrever pela internet até a próxima terça-feira (4).As vagas são para atendente de recepção de hotel, bombeiro hidráulico, assistente de rotinas administrativas, camareira (o), auxiliar de cozinha, eletricista e guardião operador de piscina.

Entre os requisitos estão formação compatível com a função, experiência prévia nas áreas indicadas e idade mínima de 18 anos. Alguns cargos exigem cursos específicos, como o de bombeiro hidráulico e o de eletricista predial, além de conhecimentos em segurança e saúde no trabalho.



O Hotel Sesc Paraty funcionará na Avenida Octavio Gama, 622, próximo ao Centro Histórico, onde hoje funciona o Garden Hotel Paraty.

"A aquisição foi anunciada recentemente durante a ABAV Expo 2025, maior feira de turismo da América Latina realizada no Rio de Janeiro. Com a nova unidade, o Sesc RJ avança no fortalecimento da sua rede hoteleira, ampliando a oferta de hospedagem acessível e de qualidade para trabalhadores do setor terciário, seus dependentes, além do público em geral", apontou



Serviço