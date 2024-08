Eduardo Paes foi o principal alvo dos demais candidatos - Reprodução

Eduardo Paes foi o principal alvo dos demais candidatosReprodução

Publicado 09/08/2024 12:21 | Atualizado 09/08/2024 12:33

Rio - Durante o debate da Band entre os candidatos à prefeitura do Rio, algumas frases e momentos chamaram atenção e rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando discussões e memes entre os eleitores. Estiveram presentes Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL).



Um dos momentos mais comentados foi quando Rodrigo Amorim lançou ataques diretos contra Eduardo Paes. Em determinado momento, ele afirmou que "o Rio está afundando nas mãos desse prefeito corrupto", o que gerou reações imediatas tanto entre os apoiadores quanto os críticos, muitos acusando-o de disseminar fake news, além de afirmarem que ele "não tirou a família Bolsonaro da boca".

Em resposta a um dos ataques de Amorim, Paes retrucou de forma calma: "Fake news não vai resolver os problemas do Rio", o que foi visto como uma tentativa de desarmar o opositor sem cair em provocações.

Ainda durante as argumentações, Tarcísio resolveu ironizar a parceria entre Alexandre Ramagem e Rodrigo Amorim, ambos candidatos bolsonaristas. Enquanto citava o envolvimento do delegado na 'Abin Paralela', o psolista brincou ao comparar Rodrigo Amorim ao Padre Kelmon, figura que ganhou notoriedade durante as eleições presidenciais de 2022 por sua postura polêmica e alinhamento com Jair Bolsonaro. "Até apoio do Padre Kelmon carioca você tem, para ficar fazendo essas dobradinhas", disse, se referindo à Amorim.

Ramagem, Bolsonaro e o Padre Kelmon carioca (aquele que só veio pra fazer dobradinha) pic.twitter.com/6XpcS3FrQ4 — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) August 9, 2024

Tarcísio fez a comparação para destacar o que ele considerou como uma tentativa de Amorim de se promover através de estratégias de confronto, em vez de apresentar propostas concretas para a cidade. A frase rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, com muitos internautas replicando e comentando o momento, gerando uma onda de memes e discussões sobre a postura dos candidatos durante o debate.



Essa comparação foi vista como uma tentativa de Tarcísio de desqualificar o discurso de Amorim, colocando-o como uma figura caricata, sem substância real nas propostas, similar ao que ocorreu com Padre Kelmon nas eleições anteriores.

Em resposta a Tarcísio, Amorim citou outra candidata à Presidência na eleição de 2022, a atual ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet: "Engraçado. Você [Tarcísio] está fazendo um papel semelhante ao da Simone Tebet. Eu prefiro ser Padre Kelmon à Tebet", rebateu.

Além disso, o candidato do União Brasil chegou a afirmar que suspeitava que Tarcísio Motta estava sob efeito de droga durante o debate. "Quando você fala esse monte de abobrinha que você fala, eu chego a pensar que você não está são, está entorpecido. Eu fiz o exame toxicológico e desafio você a fazer o exame toxicológico", atacou.



Tarcísio rebateu: "Quanta besteira. Estou querendo discutir a cidade e o cara muda de assunto. Não consegue fazer uma pesquisa sequer."

Amorim, por sua vez, também mirou em Eduardo Paes, utilizando termos como "nervosinho" e "filho ingrato de [Sérgio] Cabral" para atacá-lo. Além disso, ele mencionou o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma tentativa de se posicionar como defensor de uma agenda conservadora: "Fui designado a compor uma frente conservadora contra a esquerda e contra o projeto do 'soldado do Lula'", disse, em uma clara indireta a Paes, tentando associar o prefeito ao governo federal.

O debate foi dividido em três blocos. No primeiro bloco, cada candidato teve um minuto e meio para responder a uma pergunta definida pela Band. A ordem das respostas seguiu o posicionamento no estúdio, decidido por sorteio. Todos os candidatos fizeram perguntas entre si no primeiro bloco. Cada um teve um minuto para a pergunta e a réplica, e quatro minutos para a resposta e a tréplica.



No segundo bloco, jornalistas da Band fizeram perguntas a todos os candidatos, que responderam e comentaram, com dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica. Para encerrar, cada candidato teve dois minutos para as considerações finais.