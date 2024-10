Carol Sponza votou junto com os filhos - Divulgação

Carol Sponza votou junto com os filhosDivulgação

Publicado 06/10/2024 13:06 | Atualizado 06/10/2024 14:50

Rio - Candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (do Partido Novo) votaram na manhã deste domingo em seus colégios eleitorais na capital do estado. Na parte da tarde foi a vez de Henrique Simonard (PCO) dar o seu voto nas Eleições Municipais do Rio.

O ex-deputado federal Cyro Garcia, de 69 anos, votou por volta das 9h (de Brasília), no Instituto Agostinho Moreira, localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O candidato fez uma avaliação de como foi a condução da sua campanha para a prefeitura.

Cyro Garcia (PSTU) votou na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio ASCOM

"Apesar de todas as dificuldades que me foram impostas, pelo tempo, pela falta de debates, eu estou satisfeito com a campanha. Eu pude liderar uma campanha que combateu os capitalistas bilionários, apresentando uma alternativa revolucionária e socialista. Mostrando que não basta taxar os milionários, nós temos que expropriá-los. Precisamos por seu patrimônio à serviço da classe trabalhadora para que ela possa ter saúde pública e educação de qualidade. Aproveitei a oportunidade de ser o único candidato negro, também para colocar em pauta a dívida do estado brasileiro com o povo negro, algo que é histórico. Meus objetivo foi atingido que foi mostrar que existe verdadeiramente uma candidatura anti-sistema, que não é essa da extrema direita, que na verdade é o esgoto do sistema", disse o candidato.

Candidata pela Unidade Popular, Juliete Pantoja, de 34 anos, votou pouco depois de Cyro, por volta das 9h30 (de Brasília), ao lado da sua família, na Escola Municipal Adlai Stevenson, localizada no bairro de Vista Alegre, na Zona Norte. Ela aguardará a apuração ao lado de militantes do partido no Centro do Rio.

Juliette Pantoja (UP) votou em Vista Alegre, bairro da Zona Norte do Rio ASCOM

"Eu queria agradecer todo mundo que fez essa campanha, toda a militância. Foi uma campanha muito difícil, em um processo muito desigual, mas que com muita gente que acredita no nosso programa político, que acredita no que a gente faz, além do processo eleitoral, na luta que a gente constrói em todo esse período. A nossa campanha pode chegar a muitos lugares, nós ocupamos os quatro cantos dessa cidade, com o programa da Unidade Popular, fazendo uma linda campanha e isso só foi possível pelas pessoas que acreditaram deste o começo", afirmou.

A candidata pelo Partido Novo, Carol Sponza, de 45 anos, votou por volta das 11h30 (de Brasília), no Hotel Nacional, Centro de Convenções, localizado no Bairro de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela irá acompanhar a apuração em casa, com seus filhos, que estiveram com ela na votação, e também apoiadores próximos.

"Eu estou muito feliz pela nossa campanha, conseguimos fazer uma campanha propositiva, limpa, andando pela cidade. A gente viu uma cidade abandonada, com muitas mães não conseguindo cuidar dos seus filhos. Mães atípicas passando por necessidades. Muitos problemas. E a minha expectativa é a melhor possível, tenho certeza que iremos contribuir para o debate e chegar ao segundo turno", disse Carol.

Na parte da tarde, Henrique Simonard, do PCO, votou às 14h (de Brasília), no Colégio Pensi, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. O candidato, que sofreu um acidente de moto na semana passada, estava com os braços enfaixados e foi acompanhado pela sua avó Gelia Ashton.

"A gente faz política o ano todo, todos os anos. E a eleição é mais uma oportunidade de divulgar o partido, participar dos debates, quando a gente é convidado, divulgar as nossas ideias. Essa é mais uma oportunidade de estar nas ruas fazendo corpo a corpo, conversando com a população. Para a gente é muito importante. Embora a gente não tenha ilusão [de ganhar], no ponto de vista eleitoral é sempre o ano que o partido sai fortalecido ao divulgar suas ideias", disse Henrique, que irá acompanhar a apuração junto de apoiadores.

A pesquisa Datafolha, divulgada no último sábado, indicou que Cyro Garcia (PSTU) e Juliete Pantoja (UP) têm 1% das intenções de voto. Já Carol Sponza (Novo) e Henrique Simonard (PCO) não conseguiram obter 1% dos votos válidos. A margem de erro é de 2% para mais e para menos.

A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo, e tem o número de identificação RJ-04865/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram entrevistadas 1.809 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca. O nível de confiança é de 95%.