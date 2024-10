Tião Bocalom é reeleito no primeiro turno em Rio Branco, no Acre - ASCOM/PMRB

Publicado 06/10/2024 19:08 | Atualizado 06/10/2024 19:10

O atual prefeito Tião Bocalom (PL) foi reeleito em primeiro turno para a Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Com 94,90% das urnas apuradas, o candidato somava 54,77% dos votos, contra 34,75% de Marcus Alexandre (MDB), o segundo mais votado. Jarude (Novo) ficou em terceiro, com 7,22%.

Professor de matemática, Tião Bocalom, de 71 anos, também já foi prefeito da cidade de Acrelândia e secretário estadual de agricultura do Acre.

O vice-prefeito eleito em sua chapa é o servidor público Alysson Bestene (PP).