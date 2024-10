Mário Gomes e mais famosos não conseguem se eleger - Reprodução / Instagram

Mário Gomes e mais famosos não conseguem se elegerReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 08:18 | Atualizado 07/10/2024 08:27

Rio - Diversos famosos entraram na disputa das eleições de 2024 no Rio, neste domingo (6), buscando uma vaga na Câmara dos Vereadores, mas não conseguiram a quantidade de votos necessárias para se eleger. Entre as celebridades que se deram mal no Rio de Janeiro estão os atores Mário Gomes e Babu Santana. Eles não tiveram aprovação dos eleitores para o cargo de vereador.

O ator Mário Gomes (Republicanos), que recentemente virou notícia após ser despejado da mansão em que vivia com a mulher os filhos, foi candidato a vereador pelo Partido Republicano. Ele recebeu 4.492 votos e não foi eleito. O ex-BBB Babu Santana (PSOL) teve 5.305 votos e também não conseguiu uma cadeira como vereador. Essa foi a primeira vez que o ator concorreu a um cargo político.

O ator Sérgio Hondjakoff (Cidadania), conhecido por seu papel na novela "Malhação (2000 - 2006)", em que interpretou o personagem Cabeção, também não teve sucesso na sua primeira disputa política. Ele teve 456 votos. Já o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL) não conseguiu se reeleger vereador nessa eleição, após receber 8.151 votos. Em 2020, ele teve mais de 40 mil votos. Dois anos depois, ele tentou se eleger deputado federal e não conseguiu.



O ex-jogador de futebol Bebeto teve 8.125 votos e ficou fora da Câmara dos Vereadores. Outra personalidade que também não se elegeu foi MC Cacau (PSDB), ficando com 229 votos. A artista fez sucesso nos anos 1990 com as músicas "Anjo", "Flores" e "Porque te amo".

Outros estados

Em São Paulo, a empresária Zilu Camargo (União do Brasil), ex-mulher do cantor Zezé di Camargo, teve 4.579 votos e não conseguiu se eleger. O empresário Alexandre Correa (Avante), ex-marido da modelo e apresentadora Ana Hickmann, também não conseguiu uma cadeira na Câmara dos Vereadores da capital paulista. Ele registrava 2.244 votos quando 99,96% das urnas estavam apuradas, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).