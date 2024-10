Isabel Oliveira com os filhos Misael,12, e Késia,6 - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 07/10/2024 17:02

Rio - Segundo bairro mais populoso da capital, Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, reelegeu o prefeito Eduardo Paes (PSD) com 71% dos votos válidos, a maior vantagem da cidade. Foram onze pontos a mais do que o resultado total de 60% dos votos válidos obtidos pelo prefeito. No bairro imperial, moradores atribuem o voto de confiança ao investimento no BRT feito durante o último mandato.

É o que pensa Maria da Penha Paiva, 62. Sentada próximo à estação de Santa Cruz, que passa por reforma, a técnica de enfermagem afirma que a situação do transporte era horrível no bairro. "Era um empurra-empurra, tudo velho, quebrado, e agora as estações estão novas. Ele trabalhou", elogiou.

Shirlei França, 42, revelou que não votou no atual prefeito, mas também credita o sucesso no bairro ao sistema de ônibus articulados. "O povo se comprou por causa das melhorias do BRT porque era uma bagunça, era uma zona. Com esse amarelinho, o povo ficou até mais educado. Ele faz? Faz. Mas o povo quer mais", reivindicou.

A moradora exemplifica que quer mais escolas em tempo integral e com cursos profissionalizantes. "Eu, como avó, quero um colégio para as crianças em tempo integral. O povo aqui está precisando de educação", afirmou Shirlei.

Geração de emprego e renda foi uma demanda repetida pelos moradores que conversaram com O DIA nesta segunda-feira (7). Maria Eduarda Almeida, 18, votou pela primeira vez nessas eleições. Ela nasceu e cresceu em Santa Cruz, concluiu os estudos e agora busca um lugar no mercado de trabalho.

"Eu acho que ele [Paes] está fazendo grandes coisas aqui e tomara que ele faça mais, né? O povo aqui de Santa Cruz e da redondeza está confiando no que ele está falando e espero que ele entregue tudo o que prometeu", cobrou a jovem. "Espero mais oportunidade, que os jovens tenham mais portas abertas. A nova geração precisa de conhecimentos", completou.

Fernando Santos, 61, também nasceu e cresceu no bairro imperial. Ele destaca que Santa Cruz tem diversas universidades e que deveria haver políticas públicas para gerar emprego e absorver os profissionais da região. "Eu gostaria que os nossos governantes, em nível estadual, federal e municipal, se preocupassem também com o trabalho local, atrair empresas para que as pessoas não precisassem sair daqui para trabalhar na Barra da Tijuca, no Centro da cidade. Santa Cruz é um bairro imperial e poderia explorar o turismo, nós temos vários pontos turístico aqui", destacou.

Isabel Oliveira ,37, mora em Santa Cruz com a família e nasceu no Hospital Pedro II, no bairro. Ela conta que viu melhorias na Zona Oeste na gestão de Paes, mas quer mais opções para a cultura.

"Essa obra do BRT, para a gente foi importante. Diminuiu nosso tempo de deslocamento. Também teve a obra do Parque Oeste, ainda não fomos visitar, mas a gente quer ir. Ficou muito bom. Deu uma visibilidade boa pra gente", contou.

O que a profissional de vigilância sente falta, no entanto, é de um cinema no bairro. "Vou ser sincera, eu gostaria de um cinema. Por incrível que pareça, às vezes a gente quer ir no cinema e tem que ir para outros lugares. A gente não tem cinema para as crianças nem pra gente. Parece uma coisa simples, mas para a gente é importante", afirmou.

A cuidadora de idosos Ivanuta Pereira, 64, chegou de São Paulo há 43 anos em Santa Cruz. Ela elogia o trabalho do BRT e cobra mais atenção nos conjuntos habitacionais da região. "A gente só quer uma boa condução confortável para ir trabalhar. Agora tem que terminar essa obra [da estação do BRT Santa Cruz]. Para melhorar o bairro, acho que podia dar mais atenção aos conjuntos residenciais, eu moro no Cesarão, tem Antares e outros. Nos sentimos abandonados", conta.

Além de Santa Cruz, fazem parte da 25ª Zona Eleitoral Sepetiba e Pedra de Guaratiba. A região deu 44.654 votos em Eduardo Paes, que celebrou a vitória no Parque Oeste e reconheceu o papel da população em sua reeleição.