Eduardo Paes discursa após ser reeleito prefeito do Rio na noite deste domingo (6) - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Eduardo Paes discursa após ser reeleito prefeito do Rio na noite deste domingo (6) Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 07/10/2024 14:07

Rio - Um dia após ser reeleito prefeito do Rio com 60,47% dos votos válidos, Eduardo Paes (PSD) chegou ao seu gabinete às 7h desta segunda-feira (7) e aproveitou a manhã para falar sobre os principais desafios deste novo mandato.

Com mais de 1,8 milhões de votos, Paes ganhou sua quarta eleição à Prefeitura do Rio, o que faz dele o prefeito com mais tempo no cargo. Apesar da aprovação da população na urnas, com vitória em todas as 49 zonas eleitorais da capital, ele reconheceu que ainda há muitas coisas a melhorar na cidade.

"Temos os desafios de acabar com o sofrimento da fila do Sisreg e melhorar os medicamentos nas clínicas da família. Esses ônibus das linhas regulares são uma vergonha. Como que a gente amplia isso? Quando falamos de ônibus regulares, são 5, 6 mil ônibus girando pela cidade. Nós vamos buscar fazer uma nova concessão e a partir daí exigir mais qualidade", disse Paes em entrevista ao "RJTV", da TV Globo.

O prefeito aproveitou para comentar sobre a segurança pública, um dos temas que mais gera preocupação nos cariocas e que ganhou notoriedade durante a disputa eleitoral. De acordo com Paes, a Prefeitura vai auxiliar no combate à violência, mas reforçou que isso é uma atribuição do Governo do Estado.

"É óbvio que o prefeito pode ajudar, trabalhar em conjunto, com ações de ordenamento, sistema de câmeras, BRT seguro, Operação Verão e Guarda Municipal. A Prefeitura é uma força auxiliar, mas a responsabilidade, quem dispõe dos meios, é o Governo do Estado", comentou.

Apesar das críticas a gestão de Cláudio Castro (PL) durante a eleição municipal, Paes afirmou que a relação com ele será de diálogo e parceria. Segundo o prefeito, ele conversou com o governador na manhã desta segunda e revelou que pretende levar para frente a discussão sobre o armamento da Guarda Municipal.

"Acho que chegou a hora da gente avançar na questão de uma parte da Guarda Municipal poder ter armamento. Com muito critério, muito cuidado, mas acho que está na hora de trazer esse tema", disse.

Paes revelou, ainda, que a Prefeitura vai realizar investimentos para minimizar os impactos ambientais na cidade, especialmente em relação às fortes chuvas. De acordo com ele, cerca de R$ 350 milhões foram liberados pelo Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para reformas na Bacia de Acari e outros R$ 340 milhões para o Jardim Maravilha, em Campo Grande, na Zona Norte.