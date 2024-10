Rosa Fernandes (PSD) foi eleita pela nona vez para o cargo de vereadora da cidade do Rio - Divulgação/Câmara do Rio

Publicado 07/10/2024 17:21

Rosa Fernandes (PSD), de 68 anos, foi

Rio -(PSD), de 68 anos, foi reeleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro , neste domingo (6), e vai dar início ao nono mandato consecutivo. Considerada a parlamentar municipal com mais tempo no cargo, Rosa é figura bastante conhecida por moradores do subúrbio da capital, principalmente em Irajá, na Zona Norte do Rio, onde mantém a sua base eleitoral. Nas Eleições Municipais 2024, ela obteve 39.804 votos.

"As pessoas entenderam e reconheceram todo o nosso esforço em cuidar da cidade, especialmente do subúrbio carioca. Renovo aqui o meu compromisso de dedicação extrema e cuidado, trabalhando por um Rio mais justo, equilibrado e humano", comemorou a parlamentar após o resultado. Durante a campanha, ela recebeu o apoio do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, também do PSD.

Rosa nasceu e cresceu em Irajá, onde mora até hoje. Formada em psicologia, iniciou a vida política em 1992. A primeira vez que foi eleita pelos cariocas para ocupar uma cadeira na Câmara do Rio foi em 1993. Desde então, conseguiu a reeleição em todos os pleitos seguintes. Entre 2006 e 2008, Rosa foi nomeada secretária municipal de Meio Ambiente do Rio, mas logo retornou para as atividades como vereadora.

A constância na vida política é de família. Rosa é filha do marítimo Pedro Fernandes, eleito 10 vezes para o cargo de deputado estadual na Alerj.

Atualmente, Rosa também ocupa a posição de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e é membro da Comissão de Ética, ambos na Câmara do Rio. De acordo com a Câmara, a vereadora é autora de 246 leis. Em seu histórico no parlamento, Rosa é autora de leis importantes que tratam de questões de saúde, educação, direitos dos idosos e das mulheres, apoio aos obesos, programas comunitários, ambientais e esportivos, além de legislar em defesa dos trabalhadores informais, em especial o subúrbio.