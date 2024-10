Deputada federal Rosângela Moro e o seu marido, o senador Sergio Moro - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/10/2024 15:08

A deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP) não conquistou o cargo de vice-prefeita em Curitiba. A esposa do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) concorria na chapa do deputado federal Ney Leprevost (União Brasil), que teve 60.675 votos válidos (6,49%) e ficou em quatro lugar na disputa.

A parlamentar não vai se manifestar sobre o resultado das urnas, segundo sua equipe. Leprevost agradeceu aos eleitores nas redes sociais pelos votos que recebeu na votação na capital paranaense neste domingo, 6.

Leprevost tinha o apoio de Sérgio Moro, que esteve no evento de anúncio de Rosângela como companheira de chapa do candidato do União. Durante a campanha, contudo, teve atuação discreta. Apareceu apenas no programa do horário eleitoral obrigatório, mas não esteve em grandes agendas ao lado dele na cidade.

A prefeitura de Curitiba será disputada pelo atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), e por Cristina Graeml (PMB). Eles tiveram, respectivamente, 313.347 votos válidos (33,51%) e 291.523 votos válidos (31,17%). O segundo turno será em 27 de outubro.