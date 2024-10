Eleições municipais aconteceram neste domingo (6) - Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 07/10/2024 16:24

Rio - Com os resultados das eleições, muitas dúvidas acabam surgindo. Neste domingo (6), as cidades brasileiras conheceram seus prefeitos, ou os que vão para o segundo turno, e os vereadores. Entre eleitos e não eleitos, os suplentes acabam chamando a atenção dos eleitores.

De acordo com a justiça eleitoral brasileira, os suplentes são aqueles que não receberam votos o suficiente para se eleger, mas tiveram algum outro candidato do partido deles eleito.

Se, por algum motivo, os vereadores escolhidos precisarem se afastar, como em casos de morte, renúncia, licença médica e cassação de mandato, os suplentes passam a assumir o cargo.

A substituição pode ser apenas temporária, porém, em casos de troca definitiva, o suplente ficará no lugar do colega de partido até o fim do mandato.

Organizados por uma lista dos mais para os menos votados, a esperança dos suplentes de assumir um cargo público não acaba ao fim das apurações das urnas. Caso precise assumir o cargo de vereador e haja um empate entre candidatos, prevalecerá o mais velho.

Os suplentes apenas passam a ganhar um salário caso precisem substituir algum colega de partido. Do contrário, não recebem qualquer tipo de pagamento.