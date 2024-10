Ricardo Nunes e Bolsonaro - Reprodução/Alesp

Ricardo Nunes e BolsonaroReprodução/Alesp

Publicado 09/10/2024 12:47

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), deve encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias, disse o candidato a vice em sua chapa, Mello Araújo (PL), em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 9.

Nunes afirma que Mello Araújo tem conversado com Bolsonaro, e que, "talvez", ele venha na próxima semana para um café com lideranças partidárias, incluindo vereadores e deputados. "Ele pediu para o prefeito entrar em contato com ele para acertar a data, então deve acontecer o encontro. Vão combinar a data para acertar agendas", disse o candidato a vice.

O prefeito falou sobre as declarações de Pablo Marçal (PRTB) feitas nesta terça-feira, 8, em que ele se recusa a apoiar Nunes e quer um pedido de desculpas. "Tenho a expectativa grande de que o eleitor do Marçal virá com a gente. É um eleitor que tem, na nossa proposta, muita sintonia. A gente, inclusive, tem como proposta vencer a extrema esquerda. Hoje, tem dois candidatos: eu e Boulos. Eu represento a ordem, do lado de lá, a desordem. Eu represento a experiência, do lado de lá, a inexperiência".

Ele rebateu a estimativa do candidato derrotado do PRTB, que falou que 45% dos eleitores dele poderão ir para o candidato Guilherme Boulos (PSOL). "Se ele que se diz de direita está falando isso, fica para avaliação do eleitor. As pessoas precisam ter coerência. Tem uma coisa nesse processo todo: ele é muito ruim de prognósticos. Ele falou que não ia ter 2º turno. Isso, para ele, não é? Que ele acerte o prognóstico dele mais uma vez", ironizou.