Pastor Silas Malafaia e Jair Bolsonaro - Isac Nóbrega/PR

Publicado 09/10/2024 11:48

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu as críticas do pastor Silas Malafaia sobre sua atuação nas campanhas a prefeito de São Paulo e Curitiba. "Ele ligou a metralhadora, mas isso passa", disse o ex-presidente nesta terça-feira, 8.

O pastor afirmou que Bolsonaro "errou estupidamente" ao ter um comportamento "dúbio" nas disputas municipais. "Eu amo o Malafaia. Ninguém critica mulher feia", disse o ex-presidente ao jornal O Globo. Bolsonaro também afirmou ser importante a união em todas as frentes de direita neste segundo turno para a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) como prefeito de São Paulo contra o deputado Guilherme Boulos (PSOL).

"Entra nas redes sociais de Bolsonaro e dos filhos dele. (Durante) Toda a campanha, não teve uma palavra de apoio ao Nunes. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que conversa é essa? Bolsonaro é um líder e eu continuo apoiando ele, mas errou estupidamente", afirmou o pastor ao Estadão nesta terça-feira. "Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção."

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Malafaia considerou que Bolsonaro foi "covarde" e "omisso" ao não apoiar enfaticamente candidatos com o apoio institucional do PL. "Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha", disse o pastor para a colunista Mônica Bergamo.

Em resposta a Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), "filho 01" do ex-presidente, disse que "roupa suja se lava em casa, e não em público". "O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo."