Guilherme Boulos é abraçado por Ricardo Nunes durante debate na TV BandReprodução/TV Band

Publicado 15/10/2024 08:23 | Atualizado 15/10/2024 09:02

São Paulo - Um momento inusitado roubou a cena no debate para o segundo turno das eleições na cidade de São Paulo na noite desta segunda-feira (14). Isso porque o prefeito Ricardo Nunes (MDB) deu um abraço no deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), surpreendendo ao público no local e também aos brasileiros que estavam assistindo.

Os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes trocaram um rápido abraço durante uma resposta de Nunes a uma provocação de Boulos no debate da Band. #BandJornalismo #EleicoesNaBand2024 #eleiçoes2024 pic.twitter.com/F5GNO6mHPh — Band Jornalismo (@BandJornalismo) October 15, 2024

Na ocasião, Nunes argumentava após um pedido do psolista para que ele abrisse seu sigilo bancário, insinuando que o atual prefeito teria recebido benefícios financeiros indevidos. O político do MDB afirmou que ele não tem problemas com a Justiça e que isso era uma realidade de seu oponente.

"Meu sigilo bancário já é aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação, nunca fui condenado. Nunca fugi da Justiça igual a você. Você ficou seis anos fugindo de um oficial da Justiça naquela ação de depredação do Pinheirinhos. Jogou pedra na viatura, foi preso. O oficial de Justiça não achava ele e aí prescreveu...", dizia.



Neste momento, Boulos se aproximou e Nunes perguntou: "Tudo bem?" e em seguida deu o abraço para a surpresa do público geral, que aplaudiu. O prefeito prosseguiu dizendo "Você não vai me intimidar, sabe por quê? Eu vim da periferia, do Parque Santo Antônio".

O candidato do PSOL disse que "jamais" gostaria de fazer uma intimidação e o debate prosseguiu.

Interpretações distintas de internautas

O abraço entre os candidatos contribuiu para que o debate fosse um dos assuntos mais discutidos no Brasil na manhã desta segunda-feira no Twitter. Os internautas, no entanto, possuem interpretações muito distintas do que o gesto representou.

Algumas pessoas esperavam uma postura mais agressiva de Nunes perante às acusações de Boulos. Citando Marçal, candidato que ficou em 3º lugar no 1º turno, um internauta criticou duramente o gesto.

"Enquanto Marçal enfrentou os comunistas e recebeu uma cadeirada, Ricardo Nunes optou por um abraço. Parabéns Bolsonaro, Tarcísio e parte de São Paulo por escolher dois esquerdistas como opção para essa cidade", escreveu.





Outros entenderam o gesto também como uma fraqueza do atual prefeito por um suposto nervosismo. Um usuário do Twitter criticou o político do MDB após o gesto.

"Nunes é fraco, incompetente e burro. Um abraço desnecessário que revelou não só seu nervosismo, mas também sua parceria disfarçada com a esquerda. Isso foi um verdadeiro tapa na cara de todos nós", opinou.

Um membro da rede social, por outro lado, achou que o gesto foi uma boa resposta de Nunes às provocações, evitando reações agressivas como foram vistas nos debates do 1º turno.

"Durante o debate, Boulos tentou intimidar Nunes se aproximando dele, mas acabou recebendo um abraço caloroso de Nunes. Quem diria que a política poderia ser tão afetuosa?", escreveu.

Muitos outras pessoas apenas citaram a situação em tom de surpresa e deram risadas.

