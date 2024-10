Em Porto Alegre, Sebastião Melo e Maria do Rosário vão para o 2º turno - Cesar Lopes / PMPA e Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Publicado 15/10/2024 09:37 | Atualizado 15/10/2024 09:39

O atual prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB), tem 56,8% das intenções de voto contra 33,6% da deputada federal Maria do Rosário (PT) no segundo turno da disputa pela Prefeitura da capital gaúcha, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 15.

Brancos e nulos somam 5,9% e 3,6% dos eleitores estão indecisos. A margem de erro é de 3,7 pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dados são do cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são informados aos eleitores.

No cenário espontâneo, Melo foi mencionado por 45,9% dos entrevistados, enquanto a petista foi citada em 26,2% das vezes. Os indecisos são 21,2% e brancos e nulos, 6,1%. Outros nomes tiveram 0,5% das menções.

O instituto também mediu a rejeição dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre: 53% responderam que não votariam de jeito nenhum em Maria do Rosário, porcentual que cai para 32,6% no caso de Sebastião Melo.

O Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores entre os dias 11 e 14 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RS-03163/2024.