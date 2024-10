Deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante sabatina - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/10/2024 13:51

O candidato à Prefeitura de São Paulo derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB) questionou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em sabatina online se ele estaria "copiando" seu estilo de campanha e suas ideias de divulgação. "Teve uma ideia sua (de Marçal) que eu assumi, das escolas olímpicas", respondeu o candidato.

"Não tenho problema de ver uma ideia boa do meu adversário. Nunes (o prefeito e seu adversário do MDB) acertou numa ideia, sobre faixa azul para motocicleta", continuou o parlamentar. "O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança, representada pelo 50. Eu defendo a mudança, e quem votou em você (no Marçal), também."

Entre as perguntas do ex-coach, Boulos atribuiu as causas de sua alta rejeição ao fato dele "tomar lado" e disse que "nunca fica em cima do muro". Sobre melhorar a cidade sem aumentar impostos, o candidato afirmou que não há "bala de prata", mas não apresentou propostas que indicassem aumento em sua gestão caso eleito.

O psolista também ressaltou que nunca participou de esquemas de corrupção. "Não fazer corrupção é principal resposta para não mexer no bolso das pessoas", disse.