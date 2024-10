Jair Bolsonaro - Reprodução/Instagram

Jair BolsonaroReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2024 10:20 | Atualizado 27/10/2024 10:21

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enquanto acompanhava o voto do seu candidato à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL), na manhã deste sábado (27). Eles estavam com o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que foi alvo de buscas e apreensão na última sexta-feira (25)