Cícero Lucena vai comandar a prefeitura de João Pessoa por mais quatro anosInstagram/Reprodução

Publicado 27/10/2024 17:49

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, foi reeleito. Com mais de 90% das urnas apuradas, o candidato do PP garantiu a vitória sobre Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Às vésperas do primeiro turno, a mulher do prefeito, Lauremília Lucena, foi presa sob suspeita de associação com o crime organizado para garantir votos em áreas controladas pelas quadrilhas. Ela foi solta no dia 1ª por decisão da Justiça da Paraíba.

