Publicado 27/10/2024 18:51 | Atualizado 27/10/2024 19:33

Rio - O segundo turno das eleições terminou com 55 pessoas detidas em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, 54 vão responder por crimes eleitorais e uma por desacato. Além da cidade sorriso, apenas o município de Petrópolis também escolheu o prefeito neste domingo (27).

Em coletiva imprensa ao fim das votações, o presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Figueira, anunciou que 53 pessoas foram conduzidas à delegacia de Polícia Federal de Niterói. Deste total, 20 foram autuadas e foram lavrados seis termos circunstanciados.



Além disso, durante todo o dia, foram substituídas apenas cinco urnas eletrônicas. Quatro em Niterói e uma em Petrópolis.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, o município de Niterói contou com o reforço de 535 policiais e Petrópolis com 219. "Esse esquema foi escalado para o patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que abrigaram as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral", disse em comunicado.A votação encerrou às 17h. Em Niterói, Rodrigo Neves (PDT) venceu Carlos Jordy (PL) . Já em Petrópolis, Hingo Hammes (PP) foi eleito após disputa com Yuri (Psol).