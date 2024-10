Adriane Lopes (PP) venceu a disputa com 51,46% dos votos válidos - Reprodução/redes sociais

Publicado 27/10/2024 18:17 | Atualizado 27/10/2024 18:18

Adriane Lopes (PP) venceu a disputa para a prefeitura de Campo Grande (MS), com 51,46% dos votos válidos. A candidata disputou o segundo turno com Rose Modesto (União), que até o momento teve 48,54% dos votos válidos. Até agora foram apurados 98,62% das urnas da capital de Mato Grosso do Sul.

Formada em Direito e Teologia, com pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades, Adriane Lopes foi a primeira mulher a assumir a prefeitura da capital, em 2022. Ela foi vice-prefeita de 2017 a 2022.