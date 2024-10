Igor Normando (MDB) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 27/10/2024 17:50 | Atualizado 27/10/2024 17:51

O deputado estadual Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém, capital do Pará, neste domingo (27). Ele recebeu 56,36% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 93,98% das urnas apuradas até o momento. Cássio Andrade (MDB) será o vice-prefeito.

Delegado Éder Mauro (PL), que também disputava o segundo turno da prefeitura de Belém, ficou em segundo lugar com 43,64% dos votos.

Em seu segundo mandato como deputado estadual, Igor Normando, de 37 anos, já foi vereador da capital paraense por dois mandatos, tendo iniciado o primeiro deles com apenas 24 anos. O candidato é primo do governador Helder Barbalho e foi secretário da cidadania em sua administração, entre 2023 e 2024.



Já Cássio Andrade iniciou a carreira política candidatando-se ao cargo de deputado estadual em 2002, alcançando o posto de suplente naquele ano. No pleito de 2004, concorreu ao cargo de vereador pelo PSB e se elegeu o mais jovem vereador de Belém.

Igor Normando e Cássio Andrade assumem o cargo em janeiro de 2025.