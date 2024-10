Só petistas se elegeram no pleito de Ipaporanga, no Ceará - PMI/Divulgação

Só petistas se elegeram no pleito de Ipaporanga, no CearáPMI/Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:28

O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores da cidade de Ipaporanga (CE) Com 7.754 votos (91,96% dos votos válidos), Amaro Pereira (PT) se reelegeu, ao lado do e o vice, Cleoto Bezerra (PT), com o maior porcentual entre prefeitos no estado. A chapa derrotada, encabeçada por Cleiton Bebeu (União Brasil) teve 678 votos (8,04%). Na Câmara Municipal, todos os nove vereadores eleitos também são petistas.

Na Câmara, 15 pessoas concorreram às nove vagas da Casa. Um único petista ficou como suplente. Os candidatos que não se elegeram são do União Brasil, mesma legenda do candidato derrotado na prefeitura.

A vereadora eleita com mais votos, Rosinha Portela (PT), teve mais que o dobro de votos do que Bebeu. Veja a lista de vereadores eleitos na cidade:

- Rosinha Portela (PT) - 1.486 votos

- Elivelson Rodrigues (PT) - 992 votos

- Valdery Cavalcante (PT) - 973 votos

- Elicia de Paula (PT) - 810 votos

- Michelle Barroso (PT) - 631 votos

- Tintim Bonfim (PT) - 630 votos

- Manoel Cândido (PT) - 593 votos

- Manoel Alves (PT) - 543 votos

- João Paulo (PT) - 507 votos

- Manoel Santana (PT) - 405 votos (suplente)

PCdoB, PV e PDT faziam parte da coligação Unidos Por Uma Ipaporanga Cada Vez Mais Forte, que elegeu os candidatos petistas. Já o União Brasil não se aliou a nenhum partido.

Ipaporanga fica no interior do Ceará, a aproximadamente 400 quilômetros de Fortaleza, próximo à divisa com o Piauí, na região do Sertão de Crateús. A cidade 11.575 habitantes, segundo o IBGE.