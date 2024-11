Segundo o TRE, cadastro de biometria evita fraudes eleitorais e reforça segurança do processo - Divulgação / TSE

Segundo o TRE, cadastro de biometria evita fraudes eleitorais e reforça segurança do processoDivulgação / TSE

Publicado 06/11/2024 11:45

Rio - Com a reabertura do cadastro eleitoral nesta terça-feira (5), os cariocas e fluminenses que ainda não têm a biometria registrada na Justiça podem realizar o procedimento em qualquer zona ou central de atendimento ao eleitor no estado do Rio. Segundo o TRE-RJ, a coleta das digitais será obrigatória para votar em 2026 e só pode ser feita de forma presencial.

As pessoas que vão tirar o título pela primeira vez ou que ainda não tiveram a biometria coletada devem comparecer aos postos eleitorais, que funcionam de segunda a sexta, das 11h às 17h. O atendimento é por ordem de chegada.Para saber se tem ou não a digital registrada na Justiça, o TRE ressalta que o eleitor pode conferir no site do Tribunal Superior Eleitoral . "A identificação biométrica garante que cada pessoa seja única no cadastro eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor tentar se passar por outro na hora de votar. Esse é um procedimento que reforça a segurança do processo", reforça o órgão.No estado do Rio, cerca de 4 milhões de pessoas ainda não têm a digital registrada, o que corresponde a 32% dos eleitores. A meta da Justiça é de que todos eles estejam biometrizados até o próximo pleito.Ainda de acordo com o TRE, além do alistamento eleitoral e da coleta dos dados biométricos, nos postos de atendimento também é possível requerer serviços diversos como a transferência de domicílio, regularização da situação eleitoral, emissão de certidões eleitorais e justificativa de ausência às urnas.Nas eleições municipais de 2024, mais de 1 milhão de fluminenses com registros biométricos no Detran.RJ votaram no primeiro turno, por meio da identificação das digitais, devido a um convênio entre o TRE e o órgão.Maiores dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (21) 3436-9000, que atende o público de 11h às 19h.