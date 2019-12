Rio - Após sete temporadas defendendo o Atlético-MG, Luan vai respirar novos ares. Ele acertou com o V-Varen Nagasaki, do futebol japonês. O contrato do jogador será de quatro anos com a sua nova equipe. Ele viaja na noite desta quarta-feira para o seu novo desafio.

Conhecido pela torcida do Galo como "Menino Maluquinho", Luan chegou ao Atlético-MG em 2013, um ano após o Alvinegro ter sido vice-campeão brasileiro. Naquele ano ele foi considerado o "12º jogador" da equipe comandada por Cuca, que conquistou o inédito título da Libertadores.

Com a camisa atleticana, Luan conquistou três títulos do Estadual, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e uma Florida Cup.