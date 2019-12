O Botafogo já sabe onde fará a preparação para a temporada de 2020. Será no Centro de Treinamento do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Pela terceira vez o local vai receber o elenco alvinegro. As pré-temporadas de 2016 e 2017 também foram realizadas na região serrana do estado capixaba.

O técnico Alberto Valentim ainda não faz ideia de quais jogadores terá à disposição. A intenção da diretoria é negociar uma rescisão amigável com o chileno Leo Valencia, cujo contrato vai até o meio de 2020. O zagueiro Marcelo Benevenuto tem sondagem do futebol alemão. Já o volante João Paulo interessa a clubes da Turquia e dos EUA.