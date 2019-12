Otimismo com projeto S/A

Presidente campeão brasileiro no comando do Botafogo em 1995, Carlos Augusto Montenegro, hoje no Comitê do Futebol, comemorou a aprovação por unanimidade no Conselho Deliberativo, fundamental para o projeto do clube se transformar em S/A. "Um dia que vai mudar a história do Botafogo, em que o Conselho Deliberativo deu aval, com louvor, a todo o trabalho feito. Acho que agora passa a ser o pioneiro de clube-empresa no Brasil. Os clubes têm que sair com essa solução, até porque é o que acontece no mundo", afirmou ao Lancenet.

"Era muito difícil continuar do jeito que estava. A gente ia ficar sempre disputando para não cair para a Série B. Com isso, a gente tem a chance de voltar a disputar todos os campeonatos. Estou muito feliz porque sei que hoje o Botafogo tem futuro", acrescentou Montenegro.

A mudança não acontecerá em pouco tempo. A expectativa é que a profissionalização do futebol esteja concluída num prazo de três a cinco meses, provavelmente após o Campeonato Carioca. Portanto, a temporada de 2020 começa com as mesmas dificuldades financeiras: "Isso é um período de transição, porque a gente não tem ainda investidor. Então, a gente está com salários atrasados, fornecedores atrasados. A gente tem que botar o pé no chão. Não adianta gastar sem ter dinheiro".

A ideia de Montenegro é que o clube consiga reduzir agora drasticamente a folha salarial e que tenha condições de montar uma equipe competitiva quando o Campeonato Brasileiro começar.