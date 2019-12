EVERALDO DISTANTE DO ACERTO

No radar do Fluminense, Everaldo dificilmente seguirá no Brasil. Foi o que revelou ao 'Lance!', Flávio Vianna, empresário do atacante. Apesar do rebaixamento da Chapecoense para a Série B, Everaldo terminou o Brasileiro em alta, com 13 gols. Donos dos direitos, o Querétaro-MEX pretende negociá-lo em definitivo, posição que dificulta o acerto. Segundo o 'UOL', outro nome indicado pelo técnico Odair Hellmann é o apoiador Thiago Galhardo, em fim de contrato com o Ceará.