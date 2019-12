Liverpool chega ao Catar com pelo menos três desfalques para o Mundial

Catar - Principal favorito ao título do Mundial de Clubes, o Liverpool chega ao Catar com pelo menos três desfalques na bagagem. O treinador alemão Jurgen Klopp confirmou que lesionados, Fabinho, Dejan Lovren e Joel Matip ficaram de fora dos relacionados para a competição.

O meia Georginio Wijnaldum seguiu com a delegação para o Catar. O Liverpool ainda não se manifestou oficialmente sobre a lesão muscular sofrida pelo holandês, que o obrigou a deixar o gramado ainda no primeiro tempo diante do Watford, no último sábado.



Liverpool e Flamengo estreiam no Mundial de Clubes nas semifinais. Na terça-feira, o Rubro-Negro entra em campo para enfrentar o Al-Hilal. No dia seguinte, é a vez dos Reds medirem forças contra o Monterrey. A grande decisão está marcada para o próximo dia 21.