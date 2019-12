NAÇÃO INVADE O CATAR PARA VER O MENGÃO

Maior torcida do Brasil, com quase 40 milhões de apaixonados, a Nação extrapolou as fronteiras do país. E, empolgada com a busca do bicampeonato mundial, 'invadiu' Doha, no Catar. Segundo o governo local, 8.750 brasileiros estão registrados para assistir a competição — a lista conta apenas com torcedores que saíram do Brasil com voos das companhias e hotéis reservados até amanhã, dia do duelo contra o Al Hilal. O número, porém, deve crescer. Caso o Flamengo chegue à final, sábado, contra Liverpool ou Monterrey, a expectativa é que chegue a 15 mil o total de flamenguistas no Catar.