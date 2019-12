A seleção brasileira sub-23 foi convocada pelo treinador André Jardine para a disputa do torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, que dará duas vagas para a América do Sul nos Jogos de Tóquio-2020. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Paraguai, Uruguai, Bolívia e Peru. A competição será realizada entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

Dentre os 23 jogadores chamados, 14 atuam no futebol brasileiro e já integram os elencos profissionais de seus clubes. Das equipes cariocas, apenas o meia Reinier, do Flamengo, e o lateral Caio Henrique, do Fluminense, estão na relação. A maior ausência foi a do atacante Talles Magno, do Vasco, que não joga desde novembro devido a um estiramento na coxa direita.

Entretanto, a lista divulgada por Jardine, na sede da CBF, não é definitiva. A entidade que organiza o futebol nacional pode entregar os nomes que irão ao Pré-Olímpico até o dia 27 deste mês, na Conmebol. Esse período de tempo é reservado para eventuais modificações, caso algum atleta não seja liberado.

O Brasil estreia no dia 19 de janeiro, às 20h30, contra o Peru, na cidade de Armênia. Das cinco seleções de cada grupo (A e B), duas avançam para um quadrangular final. Nessa fase, as duas mais bem classificadas vão à Olimpíada de Tóquio em 2020.