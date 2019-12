Conmebol sorteia os grupos da Libertadores

Atual campeão, o Flamengo é uma das atrações do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2020, hoje, às 20h30, no Centro de Convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O time rubro-negro, que ficará no pote 1 e, teoricamente, terá adversários mais frágeis que nas edições anteriores, será o cabeça de chave do Grupo A — o único com posição pré-definida. Caso chegue à final, dia 21 de novembro, jogará em casa, já que o Maracanã foi o estádio definido para abrigar a decisão do título.



Além do Flamengo, os demais brasileiros na Libertadores são Athletico-PR (campeão da Copa do Brasil), Corinthians, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo (via Campeonato Brasileiro). Corinthians e Internacional disputarão a fase de pré-Libertadores. Os cabeças de chave do Grupo B ao H (Grêmio e Palmeiras também estão nesta lista) serão definidos de acordo com o ranking da Conmebol. Os grupos serão formados com um time de cada pote e não é permitido que equipes do mesmo país fiquem no mesmo grupo, exceto se um deles ter se classificado pela segunda fase.



Confira os potes da fase de grupos: 1 — Flamengo, Boca Juniors-ARG, Grêmio, Nacional-URU, Peñarol-URU, Palmeiras, Olímpia-PAR e River Plate-ARG. 2 — Independiente Del Valle-EQU, São Paulo, Colo Colo-CHI, Libertad-PAR, Bolívar-BOL, Racing-ARG, Santos e Universidad Católica-CHI ou Bolívia 2. 3 — América de Cali-COL, Athletico-PR, Junior Barranquilla-COL, Alianza Lima-PER, Caracas-VEN, Delfín-EQU, Universidad Católica-CHI e Tigre-ARG ou Bolívia 2, LDU-EQU, Estudiantes Mérica-VEN ou Bolívia 2. POTE 4 — Binacional-PER, Defensa y Justicia-ARG, Córdoba-ARG, Estudiantes Mérida ou Bolívia 2, Tigre-ARG e Estudiantes de Mérida-VEN ou Bolívia 2.



FLU E VASCO NA SUL-AMERICANA

A Conmebol também vai sortear hoje os grupos da Copa Sul-Americana, que terá a presença dos cariocas Fluminense e Vasco. A divisão dos potes, porém, não foi muito agradável para os dois clubes do Rio, que ficaram no 2 e vão enfrentar adversários tradicionais, que estão no 1, formado por equipes argentinas, uruguaias, chilenas, paraguaias e bolivianas.