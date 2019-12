Liverpool encara o Monterrey por vaga na final

O Flamengo conhece hoje o seu rival na decisão do Mundial de clubes, quando o favoritíssimo Liverpool enfrenta o Monterrey, do México, na outra semifinal do torneio, Estádio Khalifa Internacional. Mas o técnico do time inglês, Jürgen Klopp, pregou seriedade contra os mexicanos.

"Estamos aqui. Não viajamos mais de 3 mil km para não aparecer, não entrar em campo. Estamos aqui. Na nossa vida sempre temos situações difíceis, em que precisamos encontrar soluções. Estamos aqui, vamos jogar contra o Monterrey, temos o máximo de informações e vamos nos preparar para tentar ganhar o jogo. Não nos vemos como favoritos. Nós vemos competidores. É a oportunidade para ganhar o Mundial", afirmou Klopp, ontem, em entrevista coletiva.

O treinador alemão mostrou bom humor durante a entrevista, elogiando o rival da semifinal de hoje. "Eu estive no México pela primeira vez no último verão e foi maravilhoso. Recomendo para vocês. Sobre o Monterrey, já vimos algumas coisas, sobre o desempenho dele no campeonato mexicano após a mudança de técnico. Não perderam. Eles têm uma maneira específica de jogar, jogadores bons taticamente. Será interessante", afirmou Klopp, completando: "Muitos mexicanos jogam na Europa e são brilhantes, muito bons tecnicamente. Eles estão num momento interessante, brigando pela liderança do campeonato. Temos muito respeito pelo Monterrey e estamos ansiosos por esse jogo".

O técnico dos Reds confirmou ainda a ausência de Wijnaldum na partida de hoje. Por outro lado, Van Dijk está bem e joga.