Fla não terá grupo difícil rumo ao tri

A Conmebol sorteou ontem os grupos da Copa Libertadores da América em 2020, que terá a final no Maracanã, no dia 21 de novembro. Atual campeão, o Flamengo encabeça o Grupo A, ao lado de Independiente del Valle, do Equador, atual campeão da Sul-Americana, e Junior Barranquilla, da Colômbia. A quarta equipe vira da pré-Libertadores — Sporting Cristal, do Peru, Cerro Porteño, do Paraguai, e Barcelona, do Equador, são os favoritos. O grupo é considerado de média dificuldade.

Na pré-Libertadores, o Corinthians encara o vencedor do duelo entre o Guarani, do Paraguai, e um representante da Bolívia. Se chegar à fase de grupos, entra na chave do Palmeiras. Já o Internacional pega um time chileno, a ser definido em janeiro, e, se conseguir a classificação, cai no grupo do Grêmio.

Na Copa Sul-Americana, o Vasco fará o duelo com um representante da Bolívia — os quatro clubes classificados serão conhecidos somente no dia 29. O time de São Januário faz o primeiro jogo em casa e decide a vaga fora. Já o Fluminense terá como rival o Unión la Calera (quarto colocado no Campeonato Chileno). A primeira partida será no Rio e a volta, no Chile. Os jogos dessa fase da Sula serão entre os dias 4 e 27 de fevereiro.