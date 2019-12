A passagem do goleiro Jean pelo São Paulo acabou em caso de polícia. Ele teve o contrato rescindido pela diretoria após ser preso, ontem, nos Estados Unidos, acusado de agressão pela mulher, Milena Bemfica, com quem passava férias, na Flórida, na companhia das filhas. O caso do jogador, que tinha contrato até 2022, foi encaminhado ao Departamento Jurídico do clube. Jean foi detido por violência doméstica, depois de Milena ter publicado vídeos no Instagram para mostrar o seu rosto machucado e pedir ajuda.

"Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro", disse Milena, em um dos vídeos, que foram apagados por ela na redes sociais pouco depois de terem viralizado na internet. Milena também reproduziu mensagens que teriam sido enviadas a ela por Jean após as agressões.

"Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome", teria escrito o goleiro, que foi pré-sentenciado e está preso — sua ficha já aparece no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida. Segundo a declaração de prisão registrada pelo Xerife Edgar Castillo, Jean agrediu Milena com oito socos. "Ao tentar falar com os dois, Jean não estava colaborando e foi preso com algemas durante minha investigação", relata o policial, no registro de ocorrência.

Segundo consta no registro, Milena disse que os dois discutiram na madrugada de quarta-feira no quarto do hotel onde estavam hospedados e ela tentou acalmar Jean. Eles entraram no banheiro para discutir, mas uma das filhas quis ir para a cama. Nesse momento, segundo consta no documento, Jean seguiu a esposa e a puxou para a cama, onde subiu em cima dela e lhe deu três socos no rosto. Depois, segundo o registro, o goleiro acertou outros cinco golpes na mulher, que pegou uma chapinha de cabelo para se defender e com o objeto o feriu na cabeça, em ato de legítima defesa.

Após o incidente, Milena ainda fez mais dois vídeos nos quais diz que ela e as filhas estão bem, mas incomunicáveis. "Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu estou sem celular, eu estou em outro lugar. Já passou. Eu estou com as meninas, e está tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Estou incomunicável, mas está tudo bem", afirmou.