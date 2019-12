Terminou em 0 a 0 o clássico entre Barcelona e Real Madrid, placar que não acontecia desde 2002. O resultado manteve o time catalão na liderança do Campeonato Espanhol após 17 jogos, com 36 pontos, mesmo número do rival, mas levando vantagem no saldo de gols: 23 a 21.

A partida, válida pela décima rodada, fora adiada devido aos protestos pela libertação de líderes separatistas da Catalunha. Ontem, em novo ato, torcedores lançaram bolas amarelas no gramado. Mesmo jogando no Camp Nou, o Real esteve mais perto da vitória e chegou a marcar, com Bale, mas o gol foi anulado por impedimento.

o craque Lionel Messi não esteve em noite inspirada, o que prejudicou muito a atuação do Barça, que pouco criou. O garoto Ansu Fati, aos 17 anos e 48 dias, tornou-se o mais jovem a disputar o clássico desde Vicente Martínez, pelo Real Madrid, com 16 anos e 278 dias, em 1941.

Os destaques da partida foram o goleiro Ter Stegen, do Barcelona, e o volante Casemiro, do Real Madrid, eleito o melhor em campo.