Rabello nega organização criminosa na arbitragem

Ex-presidente de arbitragem da Federação de Futebol do Rio (Ferj), Jorge Rabello foi preso em flagrante pela Polícia Civil, ontem, na Zona Oeste do Rio, na operação Cartão Vermelho. O Núcleo de Investigação à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro cumpriu 13 mandados de busca e apreensão por suspeitas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em diferentes endereços relacionados à cúpula de arbitragem do futebol carioca.



Rabello foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Em seu apartamento foram encontrados documentos, aparelhos eletrônicos e um revólver calibre 38 com munições. Ele teve os sigilos bancário e fiscal quebrados pela 19ª Vara Criminal, assim como Messias José Pereira, ex-presidente da Cooperativa de Árbitros de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Coopaferj), e Sérgio Mantovani Cerqueira, ex-contador da entidade.



Suspeito de aumento de patrimônio, Rabello negou qualquer espécie de organização criminosa nas entidades investigadas. "Na verdade, isso é fruto de longos anos de denúncias. As denúncias não são de agora. Se a gente for buscar, a gente tem, em 2011, denúncias de manipulação de resultado do Carioca. Foram 63 denúncias, todas arquivadas. E foram respondidas, mas arquivadas", disse Rabello, que, à tarde, pagou fiança equivalente a dez salários mínimos e foi solto.



"Agora, teve essa denúncia em relação a desvios no sindicato, o que foi negado por mim evidentemente. E continuarei negando. Mas eu acho até bom porque a polícia vai procurar apurar a verdade dos fatos", acrescentou Rabello, que admitiu a posse ilegal de um calibre 38: "Isso não tem como negar. Foi um vacilo. É uma arma legal, registrada. Mas não tenho a documentação, que está no meu nome".