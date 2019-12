Jean sai da prisão nos EUA

Após ser preso pela acusação de ter agredido a mulher, Milena Bemfica, em Orlando, nos Estados Unidos, o goleiro Jean foi liberado da cadeia depois de audiência de custódia. A Justiça americana determinou a soltura do jogador, que não precisou pagar fiança. Ele terá o contrato rescindido com o São Paulo, clube que ainda detém seus direitos econômicos.

Jean foi preso em função de uma denúncia de Milena, que relatou ter sido agredida pelo marido com oito socos na frente das filhas, de cinco e três anos. Segundo o próprio goleiro, a briga teria começado quando ela o viu conversando com outra mulher, por telefone. Ainda de acordo com Jean, foi Milena quem iniciou as agressões.

Mesmo liberado da prisão, o atleta do São Paulo continuará sendo processado por crime de violência doméstica. Segundo decisão do tribunal, Jean terá de cumprir duas determinações: manter distância de Milena e ver as filhas somente sob supervisão de algum responsável.