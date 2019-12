FLU PERTO DE RENOVAR COM YURI

Depois de Nino e Gilberto, o Fluminense também está perto de renovar com Yuri. A oferta foi aceita pelo Santos, detentor de 60% dos direitos econômicos do volante, de 25 anos. Resta apenas o sim do Audax-SP, que detém 40%. Pela proposta, o Tricolor ficaria com 50% e o restante seria dividido pelos dois clubes (30% para os santistas). Outro nome próximo é o de Digão, que aceitou ficar. Seu empresário está negociando a rescisão de contrato com o Cruzeiro, que vai até junho.