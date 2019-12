EMERSON SANTOS NO RADAR

Ex-Botafogo, o zagueiro Emerson Santos, que atuou pelo Internacional em 2019, está voltando de empréstimo para o Palmeiras, clube detentor de seus direitos econômicos. O empresário Jailton Oliveira ofereceu o jogador à diretoria do Vasco, que analisa o nome. O técnico Abel Braga aprova a vinda do defensor, de 24 anos, mas a negociação depende do Palmeiras, que precisa liberá-lo para acertar com o Cruzmaltino. Na tarde de ontem, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, quitou um mês de salários atrasados dos jogadores (outubro) e dos funcionários (setembro).